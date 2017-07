Avinor byggjer det største sjømatsenteret i verda

Norsk laks er det største flyfraktproduktet i Europa. Dagleg vert det sendt 600 tonn laks frå Gardermoen til Asia, Afrika og Nord-Amerika, skriv Finansavisen.

– Det folk ikkje veit er at Noreg er den største fraktmarknaden blant dei nordiske landa, og står for 50 prosent av denne transporten, seier fraktsjef Martin Langaas i Avinor. Over dei neste 30 åra anslår Avinor at sjømatfrakta med fly vil auke med 500 prosent frå dagens nivå.

– Ei frakt i veka med norsk sjømat gir ein ekstra årleg eksportverdi på ein kvart milliard kroner, forklarer Langaas.

Ved det første sjømatsenteret i sitt slag i veda skal det handterast 300.000 tonn sjømat per år, eller cirka 1.600 tonn per dag. Det betyr at det skal ta unna for 160 lastebilar om dagen, og kunne pakke to fraktfly i timen med sjømat.

Avinor har leigd inn Pareto som tilretteleggjar, og går ut i marknaden etter investorar som kan stille med 800 millionar kroner. Bygginga er venta å starte 1. januar 2019.

