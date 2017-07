Fekk avslag på søknad om støtte til landstraum

I eit brev til Stranda hamnevesen, skriv Enova at dei har avslått søknaden av 31. mars om tilskot gjennom programmet Støtte til landstraum.

Enova skriv at søknaden er vurdert som kvalifisert, men at det er prosjekt med ein støttebrøk på 2,37 kroner per kilowattime eller lågare som får støtte i denne runden. Søknaden frå Stranda hamnevesen er berekna å ha eit kWh-potensial på 3.185.209 kWh. Det gjer at støttebrøk for søknaden er 28,96 kroner per kilowattime (92.238.440 kroner delt på kWh-potensialet). Ein nådde derfor ikkje opp i konkurransen i denne gongen.

Det kom inn 30 søknadar til Enova. Av desse er 20 prosjekt tildelt støtte. Blant dei er Storneset pirkai og Skansekaia i Ålesund, som til saman får 8.557.200 kroner.

Enova har lyst ut ein ny konkurranse om støtte til utbygging av landstraumanlegg. Søknadsfristen for denne er 20. september.