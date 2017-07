Redningsvestar kan gå ut på dato

– Så mange som ni av ti veit ikkje korleis den oppblåsbare redningsvesten, som populært blir kalla pølsevest, skal haldast ved like. Ein oppblåsbar redningsvest som ikkje er sjekka at han fungerer, kan gje falsk tryggleik, seier Torgeir Neergaard Berg, prosjektleiar i førebyggjande avdeling i Redningsselskapet.

Tala kjem fram i ei brukarundersøking frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har gjort saman med Redningsselskapet. Undersøkinga viser at redningsvest med faste element framleis er mest vanleg i Noreg, men at oppblåsbare redningsvestar halar innpå. 40 prosent har i dag slik vest. Til saman ein av tre har aldri kontrollert redningsvesten sin, kjem det fram i undersøkinga.

For å bøta på dette har Redningsselskapet saman med forsikringsselskapet If laga ein video som viser korleis folk kan sjekka dei oppblåsbare redningsvestane.

Dei aller fleste av desse vestane har såkalla cellulosetablettar. Å sjekka desse er svært viktig.

– Cellulosetablettane må skiftast for at redningsvesten skal fungera som han skal. Dette er det mogleg å gjera sjølv på ein enkel måte, seier tryggingssjef i If Skadeforsikring, Jan Olav Nilssen.

Det er to typar cellulosetablettar, ein gul og ein svart. Den gule er merkt med produksjonsmånad og år, mens den svarte er merkt med utløpsdato.

Nilssen minner dessutan om at oppblåsbare redningsvestar ikkje varer evig og at dei bør skiftast ut etter ti år.

(©NPK)