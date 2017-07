Turistvegane kastar av seg lokalt

Reiselivsbedriftene langs Nasjonal turistveg Varanger hadde i perioden 2010–2015 ein årleg vekst i verdiskapinga på 15 prosent, går det fram av rapporten "Effektmåling av Nasjonale turistveger – Lokaløkonomiske effekter av de nasjonale turistvegene Rondane og Varanger", som analyseselskapet Menon Economics har gjort for Statens vegvesen.

Fin auke i Rondane òg

Rapporten byggjer på analysar av 44 reiselivsbedrifter langs den nasjonale turistvegen i Varanger og 39 bedrifter i Rondane. I Rondane har ikkje veksten vore fullt så stor som i Varanger, men likevel stor nok til at Menon finn grunnlag for å slå fast at turistvegen "med stor sannsynlighet har økt verdiskapingen til reiselivsbedrifter langs traseen."

I tiåret fram til 2015 dobla bedriftene langs Nasjonal turistveg Rondane verdiskapinga, ein vekst som er over dobbelt så sterk som for liknande distriktsbedrifter på Austlandet og i landet elles.

– Dette tyder på at arkitekturen og merksemda har skapt positive verknader for det lokale reiselivet, heiter det i rapporten.

Sjølv om turistvegeffekten har vore merkbar for reiselivsbedriftene, har Menon likevel ikkje funne nokon tilsvarande effekt for handelsnæringa langs turistvegane.

