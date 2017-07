Avinor garanterer parkeringsplassar på Oslo lufthamn

Parkeringskapasiteten ved Oslo lufthamn nærma seg sprengt førre veke, og Avinor gjekk ut med åtvaringar og anbefalte dei reisande om å bruke kollektivtransport eller førehandstinge parkering på nett.

– Vi kan igjen garantere parkeringsplass til alle som ønskjer å parkere på Oslo lufthamn i samband med reise, seier kommunikasjonsrådgivar Lasse A. Vangstein i Avinor.

Ei av årsakene er at folk har følgt oppfordringa om å bruke kollektivtransport og bestille plass på førehand.

– Vi har sett ein auke i førehandstingingar, noko som gjer det lettare for oss å føresjå kor mange bilar som er parkert på våre område, seier Vangstein, som opplyser at prognosane for resten av sommarperioden er gode.

(©NPK)