Innsnevringar i vegen var ikkje merka med skilt

Den 30. juli 2016 kolliderte ein personbil med ein turistbuss på fylkesveg 63 ved Grønning i Norddal kommune. Om bord i den ukrainske bussen var 38 passasjerar, ein reiseleiar og to førarar.

Delar av strekninga er utan oppmerkt midtlinje og hadde ein generell fartsgrense på 80 km/t.

Innsnevring ikkje varsla med skilt

I rapporten til Statens havarikommisjon for transport (SHT) kjem det fram at bussjåføren reduserte farta noko og vurderte at det var mogleg å møte personbilen i situasjonen. Han hadde ikkje oppfatta at vegbreidda endra seg frå 5,4 meter til 4,75 meter, noko som heller ikkje var varsla med skilt.

SHT skriv at vegbreidda varierte mellom 5,4 og 4,75 meter over ei strekning på 200 meter før og etter kollisjonspunktet. Dei meiner innsnevringa medverka til samanstøyten.

Vegen var på det smalaste i treffpunktet. Køyretøya hadde ein samla breidde på 4,40 meter utan spegl. Dette gav førarane 0,35 meter til rådigheit i ein møtesituasjon.

Rekkverket losna

I rapporten kjem det også fram at siderekkverket på ulykkesstaden var dimensjonert for personbil, i styrkeklasse N1.

– Rekkverksstoplene som var montert i skråningstopp, var ifølge Statens vegvesen utan tilstrekkeleg innfesting. Vegvesenet har opplyst at det er montert eit nytt siderekkverk i styrkeklasse N2 i etterkant av ulykka, som oppfyller krava i Håndbok N101, skriv havarikommisjonen.

Rekkverket blei bøygd ned og trestolpar losna frå festet då bussen velta.

Manglar risikoanalyse

Det er ikkje gjort risikoanalysar eller trafikktryggleiksinspeksjonar på denne vegstrekninga før ulykka, skriv SHT.

Sett i lys av trafikkauken i sommarhalvåret og talet på trafikantar om ikkje er lokalkjent, meiner dei at dette burde ha vore gjort då vegen blei definert som ein nasjonal turistveg.

Kritisk til fartsendring

Kort tid etter ulykka blei fartsgrensa redusert til 50 km/t med skilting på grunn av rekkverksreparasjonar. Etter at dette arbeidet var ferdig, blei det igjen innført ei generell fartsgrense på 80 km/t. SHT stiller seg kritisk til at den reduserte hastigheita blei fjerna utan annan kompensasjon. Dei ser derimot positivt på at det no blir sette opp skilt som markerer innsnevringa tydeleg for trafikantane.

I etterkant av ulykka er det også gjennomført siktrydding, og det er planlagt vegutbetring ved ulukkesstaden. I retning Trollstigen er det også planlagt større rekkverksrom, noko som blir gjennomført i løpet av hausten. SHT meiner dette vil bidra til å heve sikkerheitsnivået på strekninga.

Bilbelte kunne truleg ha redda liv

Ein mannleg passasjer om bord i bussen omkom i ulykka. To andre passasjerar blei alvorleg skadd, og 14 blei sendt til sjukehus eller legevakt med lettare skader.

Av 41, var det ti personar i bussen som ikkje brukte setebelte.

– Fleire av passasjerane har fortalt politiet at bussførarane og guiden fleire gonger på turen hadde oppfordra om at bilbelte måtte brukast og at dette var påbode i Norge, står det å lese i rapporten.

SHT skriv at rekonstruksjonen viste at passasjeren truleg hadde berga livet om han hadde brukt bilbelte.

– Ein av passasjerane som blei alvorleg skadd blei også kasta framover, over seteryggen framme. Ho ville etter SHT si vurdering ikkje ha blitt påført så omfattande skader om ho hadde brukt bilbelte, skriv kommisjonen, og held fram:

– SHT ser at det framleis er viktig å ha fokus på bruk av bilbelte i buss. Dette er eit at dei få enkelttiltaka ein passasjer kan gjere for å sikre seg sjølv og andre. Å bruke bilbelte kan vere avgjerande for å overleve i utforkøyring- og veltulykker med buss.

Ingen tryggleikstilrådingar

Avslutningsvis skriv Statens havarikommisjon for transport at sikkerheita på nasjonale turistvegar bør ha spesiell merksemd, då mengda trafikk aukar betrakteleg på strekningar som ikkje er er dimensjonert for auke av store køyretøy.

Dei har valt å ikkje fremme tryggleikstilrådingar, mein peiker på at alle aktørar kan nytte læringspunkta i undersøkinga til betring av trafikktryggleiken.