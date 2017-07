Logg deg inn

Papiravisa tek ferie fram til 17. august, men vi har oppdateringar dagleg her på sunnmoringen.no gjennom heile sommaren.

Pluss-saker

Her har vi òg ei rekkje abonnent-saker, som berre er tilgjengeleg for deg som abonnerer på Sunnmøringen.

For å få tilgang til desse sakene, må du ha ein SPiD-konto. Denne kontoen er felles for ei rekkje aviser, mellom anna Sunnmørsposten og Fjordingen. Er du abonnent i til dømes Sunnmørsposten, nyttar du same innlogging til Sunnmøringen.

For å registrere deg, trykker du på «logg inn» rett ved logoen på nettsida vår. Bruk ein fungerande epost-adresse, og vel eit passord på minst åtte teikn. Du treng ikkje abonnentnummer.

Når du er logga inn på nettsida med PC, har du tilgang både til e-avisa og til abonnent-sakene på nett (pluss-saker).

Pluss-sakene ligg tilgjengeleg rett ved logoen, trykk på «+abonnement»-fana, så får du opp alle pluss-sakene vi har lagt ut.

Mobil og nettbrett

For å få tilgang til e-avisa på mobil og nettbrett, treng du Sunnmøringen sin eigen app. Denne er tilgjengeleg for både iPhone og Android, og ligg til gratis nedlasting både i AppStore og Google Play.

For å logge deg inn i appen, bruker du SPiD-kontoen med brukarnamn og passord.

I appen får du tilbod om å lese avisa som PDF, og sjølvsagt med moglegheiter for å endre storleik på skrifta. Artiklane ligg òg enkeltvis når du skrollar ned i appen.

I appen ligg òg tilgang til arkivet i Sunnmøringen. Dermed kan du gå rundt med avisarkivet til Sunnmøringen i lomma, og i skrivande stund er alle aviser tilbake til 31. mai 2014 lagt inn i appen.

Om du får problem

Om du ikkje skulle få til innlogginga, så er det sjølvsagt hjelp å få.

No i ferietida kan du kontakte Sunnmøringen sin kundeservice – på telefon 70 26 11 22, epost abonnement@sunnmoringen.no

Du kan òg kontakte oss via Facebook si meldingsteneste.

Utanom ferien kan du gjerne kome hit på kontoret, så skal vi i redaksjonen hjelpe deg med innlogging og tilgang.

Då står att det å seie: God sommar!