I føremiddag, søndag, blei C-ruta på sambandet Eidsdal-Linge innstilt på grunn av teknisk feil.

Innstillinga gjaldt inntil vidare, og det blei utført ordinær A- og B-rute.

Klokka 17.00 melde Fjord1 at feilen no er retta, og at C-ruta er tilbake i normal drift.