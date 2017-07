Turist har gått seg fast på fjell

Like før klokka 16.00 i dag, søndag, melde Politiet i Møre og Romsdal at ein tysk turist hadde gått seg fast i fjellet Vardegga i Eidsdal.

Hovudredningssentralen sende eit Sea King-helikopter frå Florø for å hjelpe til i redningsarbeidet.

Like etter klokka 16.30 melde politiet at helikopteret har gjort observasjonar av turisten. Dei førebur no uthenting av vedkomande. Røde Kors sitt hjelpekorps avventar ved bilen til turisten, skriv politiet på Twitter.

Redningsleiar Ståle Jamtli seier til Sunnmørsposten at mannen skal vere uskadd.