Driftsproblem for bank

Banken opplyste på Facebook at dette blant anna gjekk utover heimesida deira.

– Vi jobbar på spreng for å løyse problema og vil kome med meir informasjon så snart som mogleg, skreiv dei, og la til at mobilbanken framleis skal fungere som normalt.

Rundt klokka 15.15 melde Sparebanken Møre at problema no er retta og at alle tenestene skal vere tilgjengelege igjen.