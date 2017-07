Fekk svartelista laks på kroken i Storelva

Arild Gjelstenli frå Ikornnes fekk i dag ein av dei svartelista pukkellaksane på kroken i Laksehøla.

– Det er den første som er tatt i denne elva så vidt eg veit, seier han.

Fisken var på 1,5 kilo.

Forskarar ønskjer informasjon

Nynorsk Pressekontor (NPK) melder i dag at den uønskte laksen har blitt oppdaga fleire stader i landet. Dei skriv at pukkellaksen er naturleg utbreidd i Stillehavet og at den kan øydelegge genetikken til villaksen her heime.

Tidlegare har den vore registrert i Nord-Noreg, men i år har den òg blitt fanga i Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane, i Ørstaelva – og no også i Storelva på Stranda.

Norsk institutt for naturforsking (NINA) ønskjer at folk tek kontakt dersom dei får denne typen laks på kroken. På Facebook skriv dei at den viktigaste informasjonen å sende dei er dato, stad, lengde, vekt og gjerne også ein skjellprøve og foto.

I ferd med å ta seg opp att

Gjelstenli fortel at laksefisket elles har begynt å ta seg opp att.

– Sesongen var bra til å begynne med, med bra fisk, men det har vore litt stille no, seier han, og legg til at elva er i ferd med å vekse seg opp og at den rolege trenden truleg er i ferd med å snu.

I dag har det blitt fanga fem, seks laksar blant fiskarane i Laksehøla.

Sjølv kan Gjelstenli blant anna skilte med to ruggar på åtte kilo kvar og ein på sju kilo denne sesongen – alle fanga for om lag ein månad sidan.