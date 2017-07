Rekordmange pukkellaks registrert i Noreg

– Eg har fått inn meldingar om meir enn 200 pukkellaks på ti dagar, frå 50 ulike elver og sjøfangstar. Alt no er det tydeleg at det er mange fleire pukkellaks i år enn det har vore dei seinaste åra, seier lakseforskar ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), Eva B. Thorstad til Kyst og Fjord.

Meldingane kjem hovudsakleg frå Nord-Noreg, Midt-Noreg og Vestlandet. Det er få meldingar frå Sørlandet og Austlandet, men fleire pukkellaks er fanget i Glomma.

Uønskt laks oppdaga fleire stadar i landet Den siste veka er den svartelista pukkellaksen oppdaga fleire stadar i Noreg. Pukkellaksen er naturleg utbreidd i Stillehavet, men kan øydeleggje genetikken til villaksen her heime.

– Alle som er sjekka for kjønnsmodning har mykje mjølk eller stor rogn og er klare til å gyte i år, så det er ein fare for at dei gyter i elvene, seier Thorstad.

Artsdatabanken vurderer pukkellaksen som ein høgrisikoart og ein trussel mot det biologiske mangfaldet i Noreg.

