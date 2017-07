– Ventetider på minst ein time

Oppdatert: Køen var blitt mindre då vi var tilbake på Linge cirka klokka 15.00, men den gjekk framleis forbi snuplassen og langs fylkesvegen eit stykke. No blei trafikken derimot dirigert. Det inneber at folk som kjem frå Valldal og som ikkje skal med ferja, kan smette ut av køen og henge seg på følgjebil når den kjem forbi. På same tid inneber dette at det kan bli noko ventetid for køyrande frå Liabygda.

Då vi var på Linge i dag, rundt klokka 13.00, var ferjekøen over 1,5 kilometer lang. Den strekte seg langs fylkesveg 63 forbi Lingebugen.

Karstein Holm, som er fungerande operativ leiar for Indre Sunnmøre i Fjord1, anslår at ventetida er på minst ein time.

– Bra med bilar frå begge sider

Ein av årsakene til den lange køen er at M/F Sunnfjord, C-ferja mellom Eidsdal og Linge, var ute av drift eit par turar tidlegare i dag, seier han. Ferja blei innstilt på grunn av tekniske problem, og var tilbake i normal drift frå klokka 12.40.

Holm seier at det flotte vêret vi har i dag òg henge saman med den lange køen. Han trur den kan kome til å løyse seg opp utpå ettermiddagen.

Han har ikkje fått beskjed om at det er kø i Eidsdal, i alle fall ikkje i skrivande stund.

– Det er bra med bilar frå begge sider, men aller mest frå Linge, seier den operative leiaren.