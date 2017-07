Yet Fung er på ferie i Norge saman med venane Ruby Oo og Robin Sim.

Sim er frå Canada, medan Oo og Fung kjem frå London.

Setter pris på det naturlege og urørte

Dei tok fly til Stavanger og har køyrt oppover kysten. Til saman skal dei vere her i ti dagar.

– Vi har vore på New Zealand tidlegare, og der opplevde eg at dei hadde lagt for mykje til rette for turistane. Til dømes har dei laga til ein turistaktig landsby attmed to ganske kjente isbrear. Her i Norge kan du køyre forbi liknande utan at det er lagt opp for turistane på same måte, seier Fung.

Ho fortel at ho ser på det som eit privilegium å kunne få vere turist på Vestlandet.

– Tenk at alt dette finst så nærme oss. Flyet til Stavanger tok jo berre halvannan time, og alt vi har sett så langt har vore konsekvent «stunning», seier Fung då vi møter ho og venene ved utkikkspunktet på Ljøen.

Skuffa over nordlyset

Ho er imponert over utsikta, men var ikkje like imponert då ho ved eit anna høve var på nordlyssafari i Tromsø.

– Det ser ikkje likeins ut som det gjer på bilete. Eg skulle kanskje ønskje at dette blei marknadsført på ein annan måte, seier Fung.

Fekk anbefalt Ålesund

Venegjengen har bevisst unngått stadane med flest turistar. Fung fortel at dei var i Flåm, men at dei raskt drog derifrå. Dei har heller ikkje tenkt seg til Geiranger, men vidare til Ålesund. Dette blir siste stoppestad på Norgesferien.

– Vi kjenner ein svenske som har budd der, og han sa at det var absolutt noko vi burde få med oss.

På bilferie frå Nederland

På Ljøen treff vi også Paul Kramer frå Nederland. Han var her for nesten for fem år sidan også, fortel han, men hadde ei ulykke med campingvogna og måtte reise heim.

– Det er verkeleg vakkert her, seier han, som denne gongen er på bilferie og leiger hytte i Ørsta.

Sonen på 15 speler landhockey i heimlandet, fortel Kramer, og måtte vere igjen på hytta for å trene i dag. Men han og kona kunne nyte det flotte vêret på Ljøen før dei tok turen via Stranda til Ålesund og tilbake igjen til Ørsta.