Like før klokka 14.30 i dag, fredag, melde Politiet i Møre og Romsdal at ein hund hadde stått i ein bil i Geiranger over lang tid.

– Forbipasserande gjer tiltak, skreiv politiet på Twitter.

Operasjonsleiar Tove Holst-Dyrnes sa til Sunnmørsposten at desse fekk opna opp for lufting i bilen.

– Bilen stod i solsteika og det var fare for at hunden blei overoppheta, sa ho.