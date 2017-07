– Vil satse på Amalie

Under valkamp-besøket på Stranda i dag, laurdag, sa stortingspolitikar Pål Farstad i Venstre at dei ønskjer å satse på Ringdal Birkhol.

– Amalie er utruleg viktig for oss. Det går ikkje an å seie at fjerdeplass er kampplass for oss, så ærlege må vi vere. Men på same tid seier det litt at ho som ungdom fekk denne plassen. Ho vil bli satsa på, om ho vil det sjølv, sa Farstad.

– Utruleg kjekt

Ringdal Birkhol blei valt inn i Stranda kommunestyre som 18-åring i 2015. Der er ho den einaste kandidaten frå Venstre.

Den unge politikaren fekk taletid på landsmøtet til partiet før påske, og i dag kunne ho invitere Farstad og venstreleiar Trine Skei Grande til Stranda.

Sjølv seier Ringdal Birkhol at desse erfaringane er viktige å ta med seg på vegen vidare, og at dei gir ho litt «følelsen» på korleis livet som politikar på fulltid er.

– Eg synest det er veldig interessant og kjekt, og må seie at det er utruleg kjekt å høyre at dei ønskjer å satse på meg.

Hadde takka ja

– Er det Stortingsplass som er målet?

– Eg kan ikkje akkurat seie at eg har sette meg som livsmål å kome inn på Stortinget, men hadde eg fått moglegheita til det er det heilt klart noko eg hadde ønska meg, seier ho.

– God erfaring frå arbeidslivet

I november blei ho tidleg-dimittert frå Sjøforsvaret, og til hausten blir ho student i Bergen. Tida i mellom brukar ho til å jobbe.

– No har eg vore i barnehage, skule og på sjukeheim, seier ho.

– Eg føler at dette også er med på å gi meg god erfaring. Det er ikkje alle politikarar som kan seie at dei har jobba med tinga dei uttalar seg om, men no kan eg det på fleire område. Det kjem godt med.