Har starta opp att passasjerfrakta til Skagehola

Geiranger Fjordservice skriv på facebooksida si at dei starta opp att med båt- og ribturane til Skagehola i går, laurdag.

Passasjerfrakta til og frå Skageflå-råsa har vore kansellert sidan søndag i førre veke. Årsaka til kanselleringane var det våte vêret som gav sleipe forhold ved av- og påstiging.

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv har tidlegare søkt om, og fått løyve til, å utføre enkle tilretteleggingstiltak frå sjøen til første steintrapp på Skagehola. Bakgrunnen for søknaden var meldingar om enkeltskadar og fleire nestenuhell på staden.

Tryggare med vaier

Geiranger Fjordservice tek opp att passasjerfrakta etter at tilhøva ved Skagehola no er utbetra. Norsk Fjordsenter opplyser at dette arbeidet blei ferdigstilt på fredag.

– No ligg det til rette for tryggare ferdsel ved ombordstiging og ilandstiging til båt. Det er sett opp stenderar og stålvaier å halde seg i – særleg når det er sleipt, skriv dei på si facebookside.

Dei minner om at alle likevel må ferdast på eige ansvar, samt vise varsemd og respekt for naturen.