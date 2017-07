Vil auke elevrekrutteringa med reklamefilm

Entreprenørskapslærar Ole Bjørn Hjellegjerde har regissert ein ny reklamefilm for Stranda vidaregåande skule. Herman Lersveen har stått for filminga og klippinga.

– Filmen er starten på merkevarebygginga av skulen fram mot skuleåret 2018/2019. Eit av dei spesifikke måla er å auke rekrutteringa frå Valldal, Stordal og Norddal, seier Hjellegjerde.

Han seier at den førre filmen dei laga fekk over 2.750 visingar på YouTube. Hjellegjerde meiner at denne bidrog til auken i talet på søkjarar, som han seier har gått opp 38 % på VG1.

– Denne filmen har vi brukt litt meir tid på, 10 til 12 veker, og har også gjennomført ein test på eit utval av våre eigne elevar frå forskjellige linjer, seier entreprenørskapslæraren.

I testpanelet var det 20 elevar, som rulla terningen etter visinga. Det gav eit snittresultat på 4,92.

– Då var både vi og dei nøgde, seier Hjellegjerde.