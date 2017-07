Saka blir etterforska

Politiet i Møre og Romsdal seier at det har blitt gjort nokre observasjonar etter at ein buss køyrde vidare etter å ha kollidert med ein bil mellom Geiranger og Grotli på fylkesveg 63 i går, søndag, men at det ikkje har skjedd noko meir i saka.

Var på veg mot Geiranger og har truleg skader: Politiet ønskjer tips om buss i Geiranger-området – Bussen stoppa ikkje etter kollisjon med ein bil, melder Politiet i Møre og Romsdal.

– Vi er usikre på hendingsgangen, og dette blir å rekne som ein etterforskingssak. Det kjem til å kome ei melding frå bilen som blei påkøyrd, seier operasjonsleiar Sindre Molnes.