Normal drift igjen for ferjesambandet

Oppdatert: Like over klokka 18.30 melde Fjord1 at straumen er tilbake på Gravaneset. Det er normal drift på sambandet, men ein må rekne med forseinkingar i forhold til ruteplanen, melder selskapet.

Klokka 17.50 i dag, tysdag, melde Fjord1 at ferjesambandet mellom Stranda og Liabygda var innstilt.

Årsaka til innstillinga var straumbrot på Gravaneset. Operativ leiar i selskapet, Bjørn Arild Sekkenes, stadfesta at det var torevêret vi fekk i ettermiddag som skapte problem.