Åtvarar mot svindel på e-post

– Dette er eit forsøk på svindel. Slett e-posten, heiter det i ei pressemelding frå Skatteetaten.

Nok ein gang sirkulerer falske e-postar som gir mottakarane inntrykk av at dei har fått igjen på skatten. Avsendar ber mottakarane legge inn opplysningar om blant anna kredittkort og kodar.

– Skatteetaten vil aldri be om kredittkortinformasjon, sikkerheitskodar, rekningar, kopi av pass, førarkort eller kontonummer via e-post. All vår elektroniske kommunikasjon med skattytarar som omfattar personsensitive opplysningar, skjer innlogga via Altinn, skriv etaten.

Har ein vore så uheldig å gi frå seg kort- eller kodeopplysningar, bør både kort og konto bli sperra så snart som mogleg. Om ein har trykt på lenkja i e-posten, er løysinga å køyre virusscan på datamaskinen, opplyser Skatteetaten.

