Lastebil køyrde av vegen i Sunnylven

Like over klokka 13.00 i dag, torsdag, rykka Stranda brannvern ut på eit trafikkuhell med storbil.

Ein lastebil hadde køyrt av vegen på fylkesveg 60 i Sunnylven. Ulykka fann stad ved Fjelltun, ein dryg kilometer frå Litlebø kraftverk mot Hornindal. Inntil bilberging var på plass, dirigerte brannmannskapet trafikken forbi staden.

Operasjonsleiar Tor André Gram Falck seier at sjåføren har blitt sendt med ambulanse for ein legesjekk. Det er ikkje kjent for politiet om vedkomande blei skadd i ulykka.

Klokka 15.30 sende politiet ut ei twittermelding om at vegen vil bli stengt i kortare periodar på grunn av bilberging.