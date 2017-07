Ørnevegen er opna igjen

Oppdatert: Klokka 14.45 er Ørnevegen i Geiranger opna igjen, etter at ein buss sette fast i ein sving i 12.40-tida. Det fortel eit vitne på staden.

Det var Sunnmørsposten som først melde at ein buss stod fast i Ørnevegen.

Eit vitne sa til avisa at det hadde bygd seg opp ei lang kø i begge retningar.

Venta i to timar

Dag Larsen sa til Sunnmøringen at han hadde stått i denne køen sidan klokka 12.40.

– Korleis var stemninga etter å ha venta i to timar?

– Mange frå bussane oppover i bakken begynte å gå nedover til Geiranger. Elles smilte dei fleste, sa Larsen.

Han fortalde at han har køyrt heile Vestlandet opp til Smøla og at han no er på veg heim til Drammen.

Eldre turistar måtte gå

Ein tipsar sa til Sunnmørsposten at guidar var blant dei som hadde gått ut av bussane sine, og losa cruiseturistar nedover Ørnevegen til fots.

– Det er fleire eldre, og det ser ikkje helt bra ut at den stakkarslege gjengen må gå hele vegen til fots, sa han til smp.no.