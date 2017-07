Filminnspeling kan gi forseinkingar

Statens vegvesen opplyser at det kan bli forseinkingar på inntil 10 minutt på fylkesveg 63 mellom Trollstigen og Geiranger.

Denne meldinga gjeld frå torsdag til søndag ettermiddag denne veka.

Til Åndalsnes Avis seier Ole Jan Tønnesen, avdelingsdirektør i vegvesenet, at bakgrunnen for dei korte vegstengingane er at eit tysk filmteam har søkt om å få filme sykkelscener på strekninga.

Løyvet skal ikkje omfatte Trollstigen, men det kan kome til å bli stengt i Geiranger, Eidsdal og Valldal.

– Det vil ikkje skje i nærleiken av Trollstigplatået, men mest på strekningen i Norddal, og mellom Ørnesvingen i Geiranger og Valldal. Det er eit grensetilfelle av kva vi kan tillate, men vi trur vi skal klare fem til ti minutt stopp på denne strekninga, seier Tønnesen til Åndalsnes avis.