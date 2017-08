Stor mangel på nynorske lydbøker

Om lag 8–9 prosent av bøkene som kjem ut kvart år er på nynorsk, skriv Framtida.no. Desse tala har vore stabile over tid. Nynorske lydbøker skrantar det derimot på hos bokhandlarane: 5,8 prosent av lydbøkene hos Norli og Libris er på nynorsk, mot 7 prosent hos Bokkilden og 3,3 prosent hos Ark.

Marknadssjefen i Lydbokforlaget, Andreas Kumano-Ensby, meiner det er fordi det kjem ut lite krim og mykje lyrikk på nynorsk.

– Ein stor del av nynorskbøkene som kjem ut er lyrikk, og det er ein vrien sjanger på lydbok. Bøker for småbarn, som ofte har store bilete og slikt, er òg ein vrien lydboksjanger, seier Kumano-Ensby til Framtida.no. Han skulle gjerne sett at talet var høgare.

Lyrikk og barnebøker står for høvesvis 26 og 8 prosent av bøkene som kom ut på nynorsk i 2016. Ifølgje Språkfakta 2015 har 40 prosent av alle nynorskforfattarar debutert med lyrikk.

– Samstundes er krim blant sjangrane som er enklast å «få til» på lydbok, men det kjem ut svært få krimbøker på nynorsk, seier marknadssjefen.

At mange nynorskbøker kjem ut på små forlag, meiner Kumano-Ensby er ein annan grunn til at det vert relativt få nynorske lydbøker. Han meiner at bøkene då vert spreidde og hamnar utanfor radaren deira.

(©NPK)