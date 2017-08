Inviterer til Strandameisterskap i pizzabaking

Det er Stranda sentrumsforeining som inviterer til pizzameisterskapen. Dei har med seg FoodTech som arrangør.

Denne bedrifta har hovudkontor i Oslo, og har tidlegare arrangert noregsmeisterskap i pizzabaking under matmessa SMAK i Lillestrøm.

– Dei nølte ikkje då dei vart spurt om dei ville halde ein liknande konkurranse i sjølvaste pizzabygda, skriv Stranda sentrumsforeining på Facebook.

Sentrumsforeininga Førebur Strandalaurdag Laurdag 10. juni lovar Stranda Sentrumsforeining at det blir liv på torget.

Lokal bedrift stiller med pizzabotnar

Konkurransen går av stabelen på Strandalaurdagen i haust, 2. september.

Sentrumsforeininga opplyser at tevlinga er open for alle, og at ein kan vere opp til tre deltakarar per lag.

Det er laget sjølv som stiller med topping-ingrediensane, medan Orkla Foods Norge leverer pizzabotnar. I invitasjonen kan ein lese at Grilstad Stranda vil stille med eit utval av sine produkt, men at det er valfritt om ein vil bruke desse.

Den neste Grandiosaen?

Eit dommarpanel skal bestemme kva for eit av laga som har den beste pizzaen.

– Er oppskrifta di god nok, så kan det vere at sjølvaste Orkla vel å lansere den i sitt sortiment, opplyser sentrumsforeininga.

Dei tek i mot påmeldingar heilt fram til konkurransen startar.