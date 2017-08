frontpage / Nyhende Meir enn åtte av ti bønder har inntekt frå binæring

Forskarar skal no kartleggje betydninga små gardsbruk har for mattryggleiken. Samtidig viser ei ny måling at bøndene i svært stor grad baserer seg på fleire inntektskjelder.