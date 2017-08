Barna får velje i år – og får eiga valveke

Spørsmålet vart stilt til statsminister Erna Solberg (H) under opptaka til Barnas valshow, som blir lansert digitalt på måndag, saman med Redd Barna-satsinga Barnas val.

– Det er jo eit relevant spørsmål, seier politisk rådgjevar i Redd Barna Tirill Sjøvoll til NTB.

Ho er prosjektleiar for Barnas val, ein digital plattform med informasjon om det politiske systemet og dei norske partia. Her skal barn i 5. til 10. klasse i år kunne stemme digitalt på det partiet dei likar best. Valdagen er 7. september.

– Barna tør

– Hovudmålgruppa er barna, men vi trur at ein biverknad er at fleire kjem til å snakke om politikk ved middagsbordet. Mange av spørsmåla politikarane får på valshowa er nok spørsmål mange vaksne også har, men ikkje vil stille. Men barn tør å spørje, seier Sjøvoll.

Spørsmålet Solberg fekk om politisk samarbeid, illustrerer at det kan vere vanskeleg å skilje mellom politikk og prioriteringane til partia i Norge. Derfor har alle parti laga eit eige partiprogram retta mot barn, men som truleg kan appellere til fleire aldersgrupper.

Rett til å bli høyrde

– Programmet presenterer heile politikken til det enkelte partiet, ikkje berre det vi vaksne trur barn er opptatt av. Spørsmåla dei stiller, viser at barn er opptatt av det same som vaksne, og det er viktig at vi ikkje definerer tema for dei. Sjølv om ikkje barn har stemmerett, har dei rett til å bli høyrde, og det er det vi prøver å oppnå her, seier Sjøvoll.

