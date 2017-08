Felte trafikkfarlege tre

Denne veka vart store graner på hjørnet mellom Fylkesveg 60 og Bygdevegen felt.

– Det gir grunn til å heise flagget, seier ein glad rektor Bjørn Helge Nygård til Sunnmøringen.

Trafikktryggleik

Skulen har i lengre tid sett trafikktryggleik på dagsorden, og ein har kome med fleire forslag om korleis ein kan oppnå dette. Eit av tiltaka har vore å fjerne dei store granene som har gjort krysset ved skulen svært uoversiktleg. Mange skuleborn nyttar går kvar dag over fotgjengarfeltet ved krysset, der det er stor trafikk av store bilar.

Samarbeid med grunneigar

– Takka vere godvilje frå eigaren av eigedomen der granene står, har vi fått gjere skulevegen tryggare, seier rektoren, som legg til at fleire graner ved brua også skal bort. Dessutan skal tilkomsten til parkeringsplassen ved skulen leggjast utanom skuleporten, og ikkje som i dag då ein må køyre inn på skuleplassen for å parkere. Planen er også at plassen ved bedehuset skal gjerast meir tilrettelagt for bilar som parkerer der.