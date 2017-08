Er du ein matgründer?

Under matfestivalen kan du få inspirasjon til å bli lokalmatgründer, og få rettleiing, skriv Fylkesmannen i Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Matfestivalen

Dette skjer på Hoffmann Café og Bar i Kongens gt. 11 (i gågata, eit steinkast nord for St. Olavs plass), Ålesund. Her blir det også høve for speed-dating, om noko ønskjer det.

Auka etterspurnad etter lokal mat har ført til at vi ønskjer i samarbeid med bonde- og småbrukarlaget, matfestivalen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Matnavet på Mære, om å tilby inspirasjonsforedrag og presentasjon av rettleiingstenesta på fagområdet under matfestivalen.