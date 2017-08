Jonathan hadde beste tid

- Eg hadde sett fram til den gode utsikta, men ho får eg ta att ein annan gong, seier Albon til Sunnmøringen.

Kjem attende

Han bur i Bergen, men er opphavleg frå England og hare tatt del på ei rekke liknande løp. Han vedgår at det var glatt, men elles ingen problem på sitt første fjelløp i Stranda. Tida vart fire timar og fem minutt.

Eivind Klokkehaug frå Ørskog kom inn vel ti minutt etter Jonathan og hadde tida 4 timar og 16 minutt. Nummer tre vart Erik Folkessom Blom frå Sverige med tida 4 timar og 28 minutt.

Anniken Hjellbakk Hole vart beste lokale utøvar med 3. plass i den lange løypa. Løparen frå Sunnylven IL vart klokka inn på fem timar og 36 minutt.

- Det var eit hardt løp, og dei våte partia der eg kunne ha sett oppfarta, saug, seier Hjellbakk Hole, som fekk konkorranse heilt inn til mål.

Nummer to i kvinneklassen vart Bodil Ryste frå Sportsklubben Gaular, medan vinnaren i denne klassen vart Henriette Albon frå Varegg på tida 5 timar og ni minutt.

Ikkje noko å seie

- Regnet og skodda hadde ikkje noko å seie. Alt var berre flott. Det var ei fin veksling mellom bakkar og flate parti, slik at jeg fekk hente meg inn att, seier Adrian Haabet frå Brattvåg. Han var førstemann i mål på Fjord Trail Race Lilght. Ein time og 33 minutt brukte han på turen frå Stranda sentrum og til mål på Roalden.

Regntungt

I regntunge fjell er nærare 500 løparar frå 17 nasjonar i føremiddag i gang med sommarens store Fjord Trail Race i Stranda.

- Humøret var på topp og løparane var svært motiverte til fjelløpet, då dei som skulle lengst starta kl. 08.00, seier løpsgeneral Oscar Almgren i Uteguiden til Sunnmøringen. Rundt 400 starta på den 33 kilometer lengste løypa (SFTR) frå Lievegen til Roalden. På vegen skal dei pese 3000 høgdemeter. Under normale omstende er utsikta i denne løypa spektakulær, men i dag ligg skodda tungt over fjella.

God fart

Dei raskaste reknar med å vere i mål litt over kl. 12.00. (Sjå Live Oppdatering)

Den kortaste løypa, Lightversjonen, er 8,5 kilometer. Startskotet gjekk kl. 10.00 frå Stranda sentrum. Der stilte vel 30 til start. Den snaraste kan truleg vere oppe ved 11.30-tida.

Er glatt

Går inn i sommarsesongen som aldri før Med naturleg lidenskap Frå før har vintersesongen vore i fokus. No skal Uteguiden satse meir på sommaraktivitet.

- Kva tyder regnet for løpet?

- Dei vande løparane bryr seg ikkje om det, men ein må ta omsyn til at det er glattare i terrenget. Sjølvsagt skulle vi ønske oss at vi hadde fint ver, slik vi har hatt under dei tre tidlegare løpa, seier Almgren.