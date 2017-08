Vil ha saka opp på ny

Stranda Feriesenter vil ha støtte til arkeologisk utgraving

Det skriv Frank Sve (Frp) i ein interpellasjon til kommunestyret i Stranda. Bakgrunnen er avslaget som Stranda Feriesenter har fått når det gjeld støtte til arkeologisk utgraving. Pålegg om utgraving stoppar utviklinga av senteret.

Røysta ned

Sve syner til artikkelen i Sunnmøringen om saka, ei sak han tidlegare har vore engasjert i, men som administrasjonen og formannskapet har røysta ned. Ein ønsker ikkje å gje ei støtte som kan skape presedens.

– Stranda kommune har den siste tida brukt snart 100 millionar kroner i Svemorka, i all hovudsak for å legge til rette for få bedrifter. Andre bedrifter har vel fått «slikt eller ingen ting» i tilrettelegging frå kommunen, så argumentasjonen om likebehandling fell på steingrunn, skriv Sve, og ramsar opp prosjekt i andre bygder som har fått støtte. Han gir også eit spark til dei han meiner har torpedert den planlagde djupvasskaia i Stranda sentrum.

– Kva tap Strandasamfunnet har fått på grunn av manglande djupvasskai i Stranda sentrum er uvisst, truleg svært store inntekter og aktivitet, med dertil nye arbeidsplassar.

Eg registrerer no at cruiseturistane som reiser til Strandafjellet i betydeleg mengder, kjem frå ÅLESUND og ikkje frå Hellesylt, det seier vel litt vil eg tru, skriv Sve og held fram.

– Det var det Stranda fekk. Så forsøker Stranda feriesenter å utvikle seg og ønsker draghjelp av kommune men får berre ei «kald skulder»

Stranda Feriesenter har blitt fantastisk flott og har skap nytt liv og optimisme i Stranda sentrum. Aktiviteten ved dette senteret er heilt avgjerande for handelsnæringa i området og moglegheitene er store

Ikkje gløyme dei små

At den «vesle bedrifta i Stranda sentrum» skal få nei, medan gigantkonsern får måka på med tilrettelegging, vert djupt urimeleg. Vist skal vi «måke på» med tilrettelegging til industrien, store som små, men vi må ikkje gløyme bedrifter som Stranda Feriesenter i så måte.

– Denne løyvinga og støtta er ikkje støtte eller pengar til Stranda feriesenter, men ei støtte til Stranda samfunnet, alt av næringslivet i området generelt. Ei slik støtte kan faktisk vere direkte lønnsamt for kommunen i kroner og ører, skriv Sve m.a. i interpellasjonen, som munnar ut i eit forslag om å ta delar av kostnadene til dei arkeologiske utgravingane.