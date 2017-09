Fekk 700.000 i støtte

Stig Tryggestad i Sparebanken Møre hadde sagt under den årlege utdelinga av gåvemidlar på Hellesyltdagane i sommar at dei trengde litt lenger tid på å behandle søknaden frå Sunnylven Idrottslag og Sunnylven skyttarlag – som har gått saman om å ruste opp anlegget i Hyttehola.

Men verken leiaren i Sunnylven idrottslag, Per Ingebrigt Karbø, leiaren i skiskyttargruppa Magne Brekke eller leiaren i skyttarlaget, Ivar Fivelstad, hadde sett føre seg at beløpet skulle kome opp i heile 700.000 kroner.

Utdeling i tre omgangar

Tryggestad fekk hjelp av Annvor Tryggestad og Rita Rudning Røyrhus, som begge jobbar som rådgjevarar i banken på Hellesylt, til dele ut midlane. Først gav dei 100.000 kroner til oppgraderinga av speakerbua, og deretter 100.000 kroner som er øyremerkt den nye trakkemaskingarasjen. Til slutt fekk prosjektet også eit bevis på at dei er tildelt 500.000 kroner – noko som blei møtt med applaus av dei frammøtte.

– Det vi sette veldig stor pris på med arbeidet i Hyttehola, er at det er to lag som har gått saman om å bygge dette anlegget. For ei lita bygd som Hellesylt er dette kjempepositivt, sa Tryggestad.

Treng dugnadshjelp

Medan både den nye bua og garasjen er ferdigstilt, er dei to laga godt i gang med bygginga av eit nytt klubbhus. Det har fått tak, og arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av hausten.

Klubbhuset har gått frå å vere brakker utan garderobe og sanitæranlegg, til 330 splitter nye kvadratmeter som rommar skytestandplass og smørebu, lager til utstyr, garderobe, to dusjar, tre toalett, teknisk rom, kontor, kjøkken og varmestue.

Målet er å vere ferdige til jul. Skal dei få til det, sa Brekke, er dei avhengige av mykje dugnadshjelp utover hausten.

– Ein skal ikkje vere redd for å bidra om ein ikkje meistrar til dømes snikkaroppgåver, for her mykje forskjellig som skal på plass, sa leiaren i skiskyttargruppa.