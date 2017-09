Tek på seg arbeid til russeprosjekt

Dei unge avgangselevane tek mål av seg å samle inn heile 350.000 kroner til ulike prosjekt i Indonesia. Hovudmålet er å støtte evangelisering, utdanning og helseprosjekt i det muslemske landet, men russen ønsker også å skape engasjement og styrke klassemiljøet ved skulen.

- Vi trur at vi ilag kan gjere ein forskjell, opplyser russen i ei pressemelding, og står klar til å rydde hagar, handle, bære ved, vaske hus, klippe gras, måle og fotografering, for å ramse opp noko som kan bringe pengar til prosjektet.

Høyre evangeliet

Russen støtter Abdi Sabda, som er ein plass der det blir utdanna teologar, prestar, evangelistar, ledarar i kristne organisasjonar og anna. 600 studentar går på denne skulen og det er eit enormt potensiale i desse! I tillegg til Abdi Sabda blir det laga kristen radio som går på over 90 radiostasjonar med evangeliet.

- Heile 155 millionar indonesarar har ikkje høyrt evangeliet. Vi trur at Jesus er den einaste vegen til frelse, derfor synest vi det er ekstremt viktig at dei får høyre det! Evangeliseringsarbeidet består blant anna i å utruste kristne blant lokalbefolkninga og nå ut til nye, seier russen.

Utdanning

Det neste prosjektet handlar om utdanning.

- Om barn ikkje får seg utdanning korleis vil dei då bety noko for framtida? Vi ønskjer gjennom pengane vi samlar inn kan vere med å utruste barn til å satse på utdanning. Kvar veke blir det arrangert uformell undervisning og aktiviteter for barna i distriktet Kopang. Her lærer dei barna alt frå å lese, skrive, gjere enkle matteoppgåver og litt engelsk. I tillegg er det barneklubber på øya Sumatra der målet er å motivere barna til å prioritere utdanning. Her lærer dei blant anna om moral, etikk og helse. Dessutan bistår NLM også vaksne i å fullføre skulegangen sin gjennom vaksenopplæring. Utdanning er dermed eit viktig prosjekt NLM driv i Indonesia, og vi bidrar økonomisk til det, opplyser elevane.

Psykisk sjuke

Det siste prosjektet gjeld helse, der Vestborg-russen vil bidra til å forbetre tilbodet til sjukisk sjuke.

- Det fins veldig få tilbod for psykisk sjuke i Indonesia. Indonesarar må også få kunnskap om dei mest daglegdagse ting som korleis vaske henda. Gjennom utrustning av lokale frivillige vil ulike samfunnsgrupper få jevnleg informasjon om tema som mor-barn, helse, hygiene, ernæring og førebygging av narkotikamisbruk. Vi ønskjer å bidra til eit betre kår for befolkninga i Indonesia, meiner russen.

Hjelpetenester

I løpet av året vil vi arrangere fleire arrangement for å nå målet vårt. Blant desse ynskjer vi å tilby hjelpetenester for bygda til inntekt for misjonsprosjektet. Vi set stor pris om du vil benytte deg av desse og bli med å støtte prosjektet vårt. Nedanfor finn du eit utval av det vi kan tilby deg- ynskjer du hjelp med noko anna, stiller vi med glede opp!

I haust vil to personar frå russekullet ved Vestborg VGS reise til Indonesia for å få landet på nært hold og sjå korleis forholda faktisk er der nede, opplyser russen.