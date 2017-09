Berga ned frå Vasshornet

Klokka kvart over ti laurdag kveld kom meldinga om at SeaKing var på veg til Vasshornet i Moldskreddalen for å berge ned ein person frå vel 1.000 meter høgde.

Vasshornet er på 1.227 meter, og ligg ved Storvatnet i Moldskreddalen.

Bergingsforsøket med helikopter vart etterkvart avbrote, og ein kalla deretter inn Sunnmøre Alpin Redningsgruppe (SARG) frå Sykkylven.

Politiet meldte klokka 02.56 natt til søndag at bergingsaksjonen var vellukka.

- Den skårfaste er henta ut av klatrarar frå SARG. Han er varm og ved friskt mot til trass for elleve timar i fjellet, skriv politiet på Twitter.