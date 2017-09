Laga reklamefilm

Skulen var tidlegare i år ein av søkjarane som fekk tildelt midlar frå Stranda kommune sitt næringsfond for å produsere fem ulike reklamefilmar om Stranda.

Temaet for filmane skal vere 1) Friluftsliv, 2) Kultur, idrett og fritid, 3) Sjåverdigheiter og attraksjoner, 4) Skule, arbeidsliv og offentleg transport, og 5) Gründerskap og næringsutvikling. Samtlege filmer skal ha ei varigheit på rundt eit minutt.

Friluftsfilm ferdig

No er den første ferdig (Friluftsliv). Hensikta bak samarbeidet med Stranda kommune er at Stranda vidaregåande skule vil nytte norske versjoner av reklamefilmane på si nettside, medan Stranda kommune nyttar engelske versjonar under si "This is Stranda"-fane på www.stranda.kommune.no.

HL Media

Entreprenørskapslærar Ole Bjørn Hjellegjerde samarbeidar også i dette tilfellet med Herman Lersveen frå HL Media. Det er også desse to som står bak reklamefilmane til Stranda vidaregåande skule. Denne gongen har dei også fått filmmateriale frå sykkylvingen Øyvind Bjerkan, som deltok på Alperittet Sykkel med GoPro-kamera på sykkelstyret i 2014.