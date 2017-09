Sunnmørsstemnet er i gong

Det er rekorddeltaking på stemnet i år, og det er heller ikkje noko mangel på aktivitetar som skal skje denne helga.

Sunnmørsstemnet for barn er eit felles stemne av ungdomslaga på Sunnmøre.

I går fredag ettermiddag kom barn og unge frå mellom Ørsta, Volda og Haramsøya til Sunnylven, og starta med natursti.

- Det var litt regn i går ettermiddag, men det var det ingen som brydde seg noko særleg om, seier leiar i barnegruppa for Hellesylt Ungdomslag, Wenche Ringdal.

- Å vere arrangør for eit så stort arrangement er ikkje noko problem når vi får ta imot så positive og kjekke barn og unge. Vi har heldt på nokre veker med planlegginga, men det går heilt etter planen sålangt, seier Ringdal.

Laurdag føremiddag opptrådte Hellesylt Ungdomslag sin leikaring for bebuarane ved Sunnylven ungdomslag, medan dei andre ungdomslaga mellom anna dansa på Stranda omsorgssenter og Hornindal omsorgssenter.

UL Fram dansa samdans saman med Hellesylt Ungdomslag ved nærbutikken i Sunnylven, til stor åtgaum og applaus frå vitjande i sentrum.

Vèret vart bestilt før sunnmørsstemnet, og som så ofte skjer når ein bestiller vèr inni Sunnylven vart resultatet sol frå skyfri himmel.

Søndag er det samdans for samtlege deltakarar i sunnmørsstemnet - arrangørane satsar på at finvêret held seg, slik at dansen kan gå utandørs, med Sunnylvsfjorden og fjella som malerisk bakgrunn.

Då skal 130 dansarar i sving samtidig - så sunnylvingane blir oppmoda om å kome og sjå på.