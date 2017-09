Fagseminar om psykisk helse

Arnhild Lauveng gir stemme til menneske som lever med alvorleg, samansett og langvarige psykiske lidingar. Lauveng har tidlegare hatt diagnosen schizofren og har skrevet fleire bøker om sine erfaringar etter 10 år som pasient i psykisk helsevesen.

Medarbeidarar

Laurdag 30. september kjem Lauveng til Ålesund for å undervise frivillige medarbeidarar i Kirkens SOS Møre og Romsdal. Kyrkjas SOS er landets største kriseteneste på telefon og internett. Mens ei akutt krise gjerne har ei kort varigheit og god prognose, så lever også mange menneske med alvorleg og samansett psykisk sjukdom over tid. Lauveng nemner dette som langvarige kriser, og vil gjerne understreke betydninga av å bevare håpet om å bli frisk også for denne gruppa. Lauveng ønsker å bidra til å auke de frivillige medarbeidarane kunnskap og forståing om korleis vi kan møte denne gruppa på ei god måte i vår kriseteneste, og skal derfor halde eit halvdagsseminar for Kirkens SOS Møre og Romsdal kommande helg.

Største helseutfordring

Psykiske lidingar er ei av vår tids største helseutfordringar. Psykisk sjukdom er nært forbundet med nedsett livskvalitet, økt sykelighet og dødelegheit (Folkehelseinstituttet, 2017). Sosial støtte frå eige nettverk, eller eit medmenneske som har tid til, har trur på og bryr seg kan likevel vere beskyttande. Mens Kirkens Sos ikkje skal erstatte offentleg helsehjelp, så erfarer vi å kunne yte ei nærvær for menneske med alvorleg, samansett og langvarig psykisk sjukdom som kan vere avgjerande seier dagleg leder Hilde Lillestøl.

Unik formidlar

Lauveng er utdanna spesialist i klinisk samfunnspsykologi, og forsvarte nyleg ei doktorgrad om «Å vokse som menneske» ved Universitetet i Oslo. Ho er ei ettertrakta føredragshaldar og har mottatt ei rekke priser, bl.a. Fritt Ords Honnørpris 2008. Kyrkjas SOS er glade for at Lauveng prioriterer å bidra til opplæring og rettleiing av våre frivillige, og dermed medvirker til å sette dei i stand til å møte menneske med langvarige kriser enda betre.