Konkurs byr på utfordringar

Det meiner Ålesundsregionens Interkommunale Miljøselskap (ÅRIM). I ei orientering til eigarkommunane prøver ein å lage ein slags status situasjonen etter at Reno Norden, som ÅRIM hadde kontrakt med, gjekk konkurs denne veka.

Forhandlingar

Selskapet har hatt ansvar for å hente avfall i alle dei tolv kommunane som eig ÅRIM. ÅRIM har vore i forhandling med konkursbuet sidan tysdag denne veka. Vi er framleis i forhandlingar, og har foreløpig ikkje noko konkret informasjon om status enda. Så langt har renovasjonen gått som normalt og har vore utført på samme måte som før.

- Vi er likevel førebudde på at vi kan møte nokre driftsutfordringar i ein kort overgangsfase, smkriv ÅRIM.

Slik handterer ÅRIM konkursen

I går hadde ÅRIM møte med styret og representantskapet i selskapet. Representantskapet gav styret fullmakt til å handtere konkurssituasjonen og å inngå nødvendige avtalar for å samle inn avfallet. Dei viste tillit til at styre og administrasjon vil løyse utfordringane på best mogleg måte, og ba samtidig om å bli godt informerte undervegs. Representantskapet var tydelege på at både omdøme og økonomi var viktig i forhandlingsprosessen. Dei var opptekne av å unngå driftsutfordringar og ville sikre at tenestetilbodet skulle gå mest mogleg som normalt.

Plan framover

- No er vi i ein fase der buet har ansvar for kontrakt, personell og bilar. ÅRIM har planlagt å drive tenesta vidare i eigenregi. Det vil seie at ansvaret som Reno Norden før har hatt skal over til ÅRIM, og renovatørane kjem til å arbeide for ÅRIM. Vi vil informere meir konkret om kva dette betyr i praksis når forhandlingane med buet er landa. Kort fortalt arbeider vi for at folk skal oppleve at tenestetilbodet går som normalt, og å kome best mogleg økonomisk ut av konkurssituasjonen. Vi er også førebudde på at det kan bli forseinkingar akkurat i ein overgangsfase, skriv ÅRIM.

Kjeldesortering

Selskapet vil også gi eit lite forvarsel om at den første informasjonen om det nye tenestetilbodet ligg i postkassene til innbyggjarane neste veke. ÅRIM startar utrulling av ny kjeldesorteringsløysing i november. Giske er første kommune ut, deretter rullar vi ut kommune for kommune over ein lengre periode. Meir informasjon om dette ligg på ÅRIM site nettsider.