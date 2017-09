Liten auke frå toppår

– Det blir ein sterk og utvida sesong. Og det er bra. Vi ønsker at cruisesesongen skal strekke seg ut over året, seier Rita Berstad Maraak i Stranda Hamnevesen til Sunnmøringen.

– Hausten er blitt lettare å selje. Dermed blir ikkje all trafikk konsentrert om dei seks mest hektiske vekene midt på sommaren, meiner Berstad Maraak. Slik det ser ut no blir det gjennomsnittleg om lag to skip pr. dag i sesongen. Ho er i gang med å lage statistikk og prognosar for cruisetrafikken, som ikkje ser ut til å gå attende.

– Vi er no i full gang med sesongen for 2019, Det ser ut til at dei skipa som kjem, stort sett er meir miljøvennlege enn tidlegare, seier Berstad Maraak.