Markerer eldredagen

Det er diakoniutvalet, soknerådet og Landsforeningen for Hjerte og Lungesjuke (LHL), som står bak arrangementet, som startar med gudsteneste om føremiddagen og held fram med ei samling i Kyrkjestova.

Tryggestad fortel

Der vil ordførar Jan Ove Tryggestad ta del, og det blir både underhaldning og mat.

Trygve Langlo vil fortelje om oppveksten på Stranda, og Kjartan Lied skal synge med akkompagnement av André Ramstad. Det blir også allsong, leia av Ragnvald Isehaug. Med servering av rømmegraut er det all grunn til å sløyfe middagen denne søndagen. Liknande samlingar blir arrangert i andre bygder.

Internasjonalt

FNs internasjonale eldredag blir arrangert over heile verda 1. oktober, og tema i år er. «Ta steget inn i framtida: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltaking frå dei eldre i samfunnet» er temaet for eldredagen i år. Det handlar om at vi kan legge betre til rette for bidrag frå eldre menneske. Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta meir. Tema fokuserer på måtar eldre kan delta på, i tråd med rettar, behov og ønsker, heiter det mellom anna på FN side nettsider.