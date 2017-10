Lov å vere høg på pæra

Det finst mange «verdas beste»-omtaler om mat. Ikkje alltid er det like pålitelege vurderingar som ligg bak denne heideren. Verdas beste kebab, for eksempel, får du på eit utal sjapper her i landet.

Derfor må det vere ekstra stas når ein med ryggen rak kan fortelje at ein faktisk produserer «verdas beste» av eit eller anna. Det kan folket på Tingvollost trygt seie. I «World Cheese Award 2016», som blei halden i San Sebastián, stakk blåmuggosten «Kraftkar» frå Tingvollost av med sigeren framfor måpande italienarar og franskmenn, som slukøyra måtte trøyste seg med gorgonzola og roquefort heile vegen heim frå Spania.

Ein ost som får tittelen verdas beste, uansett kategori, har lov til å vere litt høg på pæra. Og då blir det nettopp pære, i staden for dei sedvanlege druene, som tilbehøyr. Modne søte pærer passar nemleg ypparleg til ost.

Smakssette

Det er dessutan slik at pærer, noko ufortent, slit med å finne plassen sin på bordet. Dei blir som oftast etne rå i farta, sjølv om dei også eignar seg til varmebehandling. Pærebitar steikte raskt med litt szechuanpepar er ein kjempegod og noko uvanleg kombinasjon til kraftigare ostar. Szechuanpepar kjøper ein i butikkar med etnisk mat.

I tillegg skal vi smakssette pærene med balsamico, sidan pære ikkje har så mykje naturleg syre. Om du har ein gammal og god balsamico, er det her du skal spandere nokre edle dropar. Jo eldre, seigare og meir moden balsamicoen er, desto betre. Min gjekk ut på dato i 2009 og blir berre betre og betre for kvart år.

For tidleg utløpsdato

Slik er det med ost også. Utløpsdatoen på gode ostar er utan unntak sett for tidleg. Dagens tips er å ikkje kjøpe ost den dagen du skal ete den. Kjøp den gjerne frå fjorten dagar til ein månad før, og oppbevar den kaldt i ein tett boks slik at ikkje lukta av osten set smak på egg og mjølkeprodukt.

Tida i kjøleskapet modnar osten sakte, men sikkert. Slik blir smaken intensivert, mens konsistensen blir blautare/mjukare. Temperer osten på benken minst ein time før den skal etast, då får den endå betre konsistens og fyldigare smak.

Min Kraftkar vakuumerte eg og la i kjøleskapet for fire månader sidan, og no er den heilt utruleg smaksrik, mjuk og kremert i konsistensen.

Framgangsmåte: Bak eller kjøp eit landbrød. Er det ikkje heilt ferskt, set du det i omnen på overvarme, slik at skorpa blir knasande sprø. Kutt det opp i bitar eller skiver etterpå. Bruk eventuelt ein brødristar. Det er viktig at det ikkje er eit seigt industribrød som blir servert i denne samanhengen.

Szechuanpære: Knus ei matskei szechuanpepar fint i ein morter. Skrell pærene og skjær ut kjernen. Del pærene i bitar på 2x2 cm. La ei nonstickpanne bli moderat varm, og ha i smøret. Når smøret brusar, har du i sukker, 1 ts. szechuanpepar og pærebitane. La dette liggje utan at du rører til pærebitane har fått steikeskorpe. Snu dei og la dei sterke 30 sekund til. Hell dei utover ein stor tallerken slik at dei raskt blir romtempererte/lune. Bitane skal vere mjuke, men gjerne ha litt konsistens igjen, så ikkje la dei bli til mos. Er pærene veldig modne, blir det uansett fort mos – og det er faktisk ganske godt det også, så det er ingen grunn til panikk.

Den tynnaste delen av pæra, nær stilken, skjer du i tynne skiver. Legg desse langs kanten av tallerkenen, og hell på den gode balsamicoeddiken idet du skal servere. NPK