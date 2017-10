Variert sjå i år

Norsk Kvit Sau (NKS) er suverent størst av sauerasane i Noreg, med rundt 73 prosent.

NKS er desidert størst òg her i Stranda, men på kåringa vert det kvart år òg kåra spælsau som det er fleire besetningar av i kommunen.

I år stilte òg både blæset sau og Norsk pelssau i kåringa. Dette vart lagt merke til av dei som vitja kåringa.

For å kunne bli kåra, må vêrlammet – og foreldra – vere registrert i Sauekontrollen.

Fram med boka

Kåringsreglementet til Norsk Sau og Geit er omfattande, og når turen kom til Lillan Sylte Gjerde sin blæset sau måtte dommarane Olav Myklebust og Kjetil Bakken fram med boka.

Blæsetvèren vart kåra med godt resultat, og fekk skryt av dommarane for gode bein og godt rasepreg.

– Den finaste blæsetvèren på kåringa, meinte Gjerde sjølv – og det hadde ho heilt rett i, sidan han var åleine som representant for blæset.

Otto Magne Strømmegjerde stilte med ein vêr som fekk mange til å sjekke raseomtalene ein ekstra gong.

Blandingsvér

– Dette er ein OMS (initiala til Strømmegjerde sjølv red. anm.), skratta bonden.

– Det er ein blandingsvèr frå spælsau, farga spælsau og villsau. Han kan ikkje bli kåra, men eg hadde han med meg for å vise fram, fortalde han.

– Eg har fem, seks stykkar – og har selt fleire av dei. Sauane har lett lamming, gode morseigenskaper og held flokken godt samla. Noko som gjer sankinga lettare, sa Strømmegjerde.

Målet med vèrlamkåringa, er sjølvsagt å sikre god avl i sauebesetninga i Stranda.

Det betyr at ein ser på brukseigenskapane til vèrane – mellom anna korleis krysset (i bakparten) ser ut, for at framtidige søyer skal få lettast mogleg lamming. Bitt blir tilsvarande vurdert, for diing.

Ullkvaliteten er grunn til vraking, noko fleire vèrar vart vraka på under kåringa.

Ein som fekk full utteljing på ullkvalitet, var Jo Endre Frøysadal – han oppnådde full pott på to av vèrane han hadde med til kåringa, samt god poengsum på brukseigenskapar og bein.

Rapportane fortel om eit middels godt beite i år. Jamt over har besetningane gått høgare enn vanleg i beitesesongen, og oppnådd mindre vekt.

Ein kald vår er medverkande årsak til dette.