- Ikkje på vinnarlaget

Det meiner ordførar Jan Ove Tryggestad. Han har så vidt fått sett seg inn kollonnar og tal som fortel om kva Stranda kan vente seg neste år av statlege overføringar.

Ikkje dramatisk dårleg

- Den umiddelbare reaksjonen er at situasjonen ikkje er så alvorleg som vi frykta, men dette må vi studere nøye, seier Jan Ove Tryggestad til Sunnmøringen.

Stranda vart i år straffa med nærare tre millionar kroner mindre å rutte med fordi kommunen enno ikkje har funne seg ein kommune å slå seg saman med. Ein frykta at det kunne kome eit like stort kutt også i år, men det kan sjå ut til at situasjonen ikkje blir så dramatisk.

Frie inntekter

- Det ser ut til at kommunen får eit påslag på 4,2 mill. kroner i frie inntekter. Det er ikkje "heilt borte i natta", men vi er likevel mellom dei lågaste på fordeli nga av kommunane i Møre og Romsdal. Berre Skodje har mindre, seier Jan Ove Tryggestad til Sunnmøringen. Han må studere tala for å sjå korleis m.a. endring i befolkningssamansetninga og skjønsmidlar slår ut.