Farenivået er heva til raudt

Ei auke i bevegelsane i fjellpartiet Veslemannen i Rauma kommune gjer at NVE har heva farenivået til raudt, som betyr at det er ekstrem fare for ras.

Farenivået auka for Veslemannen igjen Relativt store rørsle, vêrvarslinga og det at fjellpartiet er svært var for regn gjer at NVE på nytt varslar oransje farenivå for Veslemannen i Romsdalen.

Det melder Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Det blir vidare opplyst om at ein ikkje sette i gang med vasstiltak i fjellet, sidan sterk vind gjer det umogleg med helikopterflyging.

Seks bebuarar evakuerte

Ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, fortalde til NRK under ein pressekonferanse i dag, søndag, at bebuarane i to av husstandane i området under Mannen var bortreiste i helga. Derfor blei det denne gongen evakuert seks personar. Det melder Sunnmørsposten.

Ifølgje NVE har den mest aktive delen av Veslemannen flytta seg over ein meter det siste året, skriv NRK.