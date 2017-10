Framleis stengt på grunn av uvêr

Statens vegvesen oppdaterte for kort tid sidan varselet om vegstenging på fylkesveg 63 mellom Geiranger og Langvatn.

Der kan ein lese at vegen framleis er stengt på grunn av dårleg vêr, og at dette gjeld inntil vidare.

Snø i vegbana

Byggeleiar Kåre Berge i vegvesenet fortel at det snør ganske kraftig frå rundt 900 meters høgde og oppover.

– Ifølgje meldingane skal temperaturen løfte seg litt no, og då skal det gå over til regn. Men det har det ikkje gjort enda, slik at det er snø i vegbana, seier han.

– Ikkje tilrådeleg med sommardekk

Årsaka til at vegen er stengt, er fordi dei fleste ikkje har lagt om til vinterdekk enda.

– Det er ikkje tilrådeleg å køyre her med sommardekk slik det er no, seier Berge.