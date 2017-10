Strekkstaga i Mannen har roke

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser til TV 2 dei tre strekkstaga – på fagspråket kalla ekstensometer – har roke.

Måleinstrumenta har vore monterte på tre punkt, med den eine enden skrudd fast i stabilt fjell, og den andre enden festa i dei lause massane.

– Eg kan bekrefte at alle tre ekstensometera er ute av drift. Dei har ramla ut på grunn av store bevegelsar, seier geolog Brigt Samdal til kanalen.

Kommunikasjonsrådgjevar Erik Due i NVE seier til NTB at dei framleis følgjer bevegelsane i fjellpartiet med radarar. Han understrekar at det var forventa at instrumenta ville ryke i og med at bevegelsane er store.

– Derfor har vi også andre instrument for å måle bevegelsane når desse ryk. Vi har to radarar som står nede i dalen og måler bevegelsane i Veslemannen. I tillegg har vi ein tredje radar som står på sjølve fjellet og måler, seier han.

Dersom fjellpartiet igjen skulle stabilisere seg, kan det bli aktuelt å montere nye ekstensometer.

