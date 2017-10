Farenivået senka til gult

NVE senkar farenivået ved fjellet Mannen til gult nivå. Låge temperaturar og opphaldsvêr har dempa bevegelsane i det ustabilt fjellpartiet.

– Farten i fjellpartiet har minka, og det er varsla kaldt vêr framover. Det er no ein tydeleg trend med redusert fart, spesielt for den nedre delen. Med opphaldsvêr og låge temperaturar den neste veka er det venta at bevegelsane minkar ytterlegare. På bakgrunn av dette har NVE sett ned farenivået til gult, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i ei pressemelding.

Dei siste dagane har NVE prøvd å auke bevegelsane i fjellet ved å tilføre vatn, men dette vart stoppa tysdag kveld.

Får flytte heim

I ei pressemelding skriv Møre og Romsdal Politidistrikt at forbodet mot å ferdast eller opphalde seg i området under Mannen er heva.

– Bebuarane som er evakuert frå området kan flytte tilbake, og fritidsbustader i området under fjellpartiet kan takast i bruk igjen. Forbodet som gjaldt togtrafikken er også oppheva, slik at Rauma-banen kan ta opp att normal trafikk, skriv politiet.

Forbodet blei heva onsdag klokka 09.00.

(©NPK)