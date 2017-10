Tildelt fylkespris for bedriftsutvikling i landbruket

Onsdag blei det kjent at Melchiorgarden i Norddal, ved Petter Melchior og Torunn Ljøen, er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2017 i Møre og Romsdal.

Fylkesavdelinga til Innovasjon Norge opplyser at prisen er på 50.000 kroner. Melchiorgarden får også ein plass i den nasjonale konkurransen, der vinnaren stikk av med 250.000 kroner.

Overrekkinga fann stad ved Quality Hotell Alexandra i Molde no i føremiddag. Prisen blei delt ut i forbindelse med eit kurs for bruksutbyggarar i landbruket.

Juryen si grunngjeving

Juryen gir følgjande grunngiving for årets tildeling:

Melchiorgarden har hatt god omsetning og et positivt økonomisk resultat de siste årene. Per dato sysselsetter selskapet 5 årsverk gjennom hele året. Herav halvparten kvinner. I tillegg engasjerer de mange personer som sesonghjelp gjennom sommeren. Dette er gjerne skoleungdom – eller utenlandsk arbeidskraft. Melchiorgarden opprettholder drifta på bruket i Norddal og har skapt trygge arbeidsplasser for seg selv, og de som sysselsettes gjennom sesongen.

Kandidaten er en av partene som bidrar til å opprettholde drift av Herdalsetra som ligger i verdensarvområdet i Stranda/Norddal. Melchiorgarden kombinerer tradisjonell mjølkeproduksjon fra geit med dyrking og videreforedling av bringebær, videreforedling av kjekjøt og reiseliv. Kombinasjonen gjør at de har flere ben å stå på, og gjør bedriften mer robust mot eventuelle svingninger i markedet. Melchiorgarden har skapt aktivitet som også gir ringvirkninger for bygda. Melchiorgarden har gjort en ekstra innsats med tanke på å utnytte kjekjøt kommersielt. De er foregangspersoner med tanke på å vise hvor verdifull denne ressursen er. I tillegg til egenverdien i konseptet til Melchiorgarden, er de også gode ambassadører for norsk landbruk.