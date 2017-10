Avslag frå NKOM

Stranda kommune søkte NKOM om offentleg tilskott til breidbandsutbygging i april i år, og formannskapet godkjente i eiga møte tilrådd prioriteringsliste for 2017

Stranda kommune ønsker fortgang i breibandutbygginga i kommunen, noko søknaden til Nkom var eit første steg på vegen til.

I alt kom det inn 142 søknader til Nkom, med eit samla søknadsbeløp på rundt 589 millionar kroner. Den tilgjengelege ramma til Nkom var i denne omgong rundt 138 millionar kroner.

Nkom og fylket vurderte søknaden frå Stranda kommune, og fann å ikkje kunne innvilge søknaden. Det er ikkje klageadgong på vedtaket.

I tillegg vedtok kommunestyret den 29. mars å sette av 675.000 kroner kvart år fram til 2021 på investeringsbudsjettet til føremålet.

Det vart delegert til formannskapet å vedta prioriteringslista for begge sakene, og i tilrådinga frå rådmannen var følgande område prioritert:

Uksvika, Berge/Engeset, byggefeltet i Svemorka og Liabygda/Overå.

I saksutgreiinga frå rådmannen var det skissert fleire løysingar for breibandutbygginga.

For Stranda/Liabygda kan ein utnytte eksisterande infrastruktur, slik at ein kan få fiberkabel til mellom Svemorka. Den same vurderinga er gjort for Fausa/Brune.

For Geiranger er det vurdert at trådlaus fiber er mest kostnadseffektivt, det same for Sunnylven.

For Sunnylven ser ein ikkje fiberkabel som realistisk før eventuell kraftutbygging.